A Montescaglioso il torneo di Basket organizzato da questi giovani! Ecco come iscriversi

Nei giorni 8 e 9 agosto, a partire dalle ore 17, al via il torneo di Basket 3vs3 torneo di che si disputerà preso la villa Belvedere Baden Powell.

Si tratta di un torneo ideato da un gruppo di ragazzi appassionati della palla a spicchi ed, in particolare da Simone Santarcangelo e Pietro Stani, daranno il via, a tornei under e seniores “3 contro 3″.

Inoltre sara’ assegnato anche il premio al vincitore del tiro da tre punti. Oltre che alla prima e seconda classificata.

L’otto agosto la giornata sara dedicata agli atleti under 14 mentre il nove agli atleti seniores, le partite4 si disputeranno dalle ore 17 fino a serata inoltrata.

Torneo giovane fatto di giovani con idee ben chiare e con un anima vera, giunto alla X edizione: la speranza e’ che diventi un appuntamento fisso dell’ estate sportiva di Montescaglioso” dopo qualche anno di inattività, per uno sport come quello della palla a spicchi che a Montescaglioso vanta una grande tradizione’ Stiamo lavorando per organizzare il tutto con grande passione e amore per questo sport e per l’intera Citta’.

Iscrizioni aperte (info Simone 3400924355 – Pietro 3495061684) a chiunque vorra’ divertirsi con noi in giornate spensierate e ricche di sport e aggregazione e con tanti premi -hanno concluso gli organizzatori ringraziando l’amministrazione comunale e tutte le attività’ commerciali che hanno contribuito e che vorranno contribuire.

Di seguito la locandina con i dettagli.