A Matera la “Festa della Bruna dei Bambini”: l’evento di presentazione

Domani, mercoledì 28 maggio alle ore 10:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Festa della Bruna dei Bambini”.

Luogo: Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro” – Via Cappuccini, Matera.

Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli dell’evento in programma per il 21 giugno 2025 in Piazza Sant’Agnese, che rievoca in forma simbolica e partecipata la storica Festa della Madonna della Bruna attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Un’occasione per presentare alla stampa, alle istituzioni e alla cittadinanza il valore educativo, culturale e identitario di questa iniziativa, ormai parte integrante del programma ufficiale delle celebrazioni patronali.

Interverranno:

Giuseppe Bruno – Presidente della Soc. Coop. Soc. Il Puzzle,

Bruno Caiella – Presidente dell’Associazione M.SS della Bruna,

Don Francesco Di Marzio – delegato arcivescovile Associazione Maria Santissima della Bruna,

Gli Angeli del Carro,

Eustachio Martino – Direzione area eventi Il Puzzle,

Luigia Bonamassa – Artista del Carro,

Angelo Raffaele Tataranni – Generale Festa della Madonna della Bruna,

Maria Rosaria Lauria – Coordinatrice didattica della Scuola L’Albero Azzurro,