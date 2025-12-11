A Matera il convegno per la gestione del diabete mellito e dell’obesità. I dettagli

Il 12 e 13 dicembre all’MH Hotel di Matera si terrà il convegno “Diabetologia Update 2025” patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), sarà possibile registrarsi dalle ore 13.30.

L’evento, organizzato con la responsabilità scientifica dei medici Pasquale Bellitti e Domenico Savio Cito, rappresenterà un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti impegnati nella gestione del diabete mellito e dell’obesità.

Il programma, articolato in due giornate, proporrà letture magistrali, sessioni tematiche e momenti di confronto dedicati alle più recenti evidenze scientifiche e alle innovazioni terapeutiche, con particolare attenzione agli agonisti recettoriali GIP/GLP-1, alle gliflozine, alla gestione integrata della dia-obesità e alle nuove frontiere della cura del rischio cardiometabolico.

«L’ASM sostiene con convinzione iniziative formative di alto valore scientifico, capaci di tradurre l’innovazione farmacologica e diagnostica in benefici concreti per i nostri pazienti.

La gestione del diabete e dell’obesità richiede oggi un approccio integrato, multidisciplinare e questo convegno offrirà ai professionisti un importante spazio di confronto e crescita.

Investire nella conoscenza significa investire nella qualità delle cure: per questo l’ASM continuerà a promuovere e supportare percorsi formativi che favoriscano l’aggiornamento clinico e la diffusione delle migliori pratiche», dichiara il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco.

Particolare attenzione sarà dedicata alle comorbidità associate alla dia-obesità, alle nuove terapie GLP-1, GIP-GLP-1 e gliflozine, all’evoluzione delle linee guida del 2025, alla personalizzazione dei percorsi terapeutici e alle esperienze cliniche real-life.