A Pisticci controlli sui ritrovamenti delle carcasse feline: ecco la nota del Comune

Una nota del Comune di Pisticci fa sapere:

“Nella giornata odierna il personale addetto è intervenuto per la rimozione dell’ennesima carcassa di gatto rinvenuta sul nostro territorio.

I resti dell’animale sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico di Matera per accertare 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 e comprendere se il fenomeno sia riconducibile a 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶/𝗮𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗶.

Queste verifiche sono necessarie per valutare 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 della salute umana e degli animali.

Sono state pertanto informate e allertate tutte le autorità competenti e 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻ti sugli esiti delle analisi in corso”.