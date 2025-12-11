Il Comune di Matera ringrazia l’ASD Vecchio Cuore Bianco Azzurro: donati 7 nuovi defibrillatori alla città!

Il Comune di Matera celebra l’esito straordinario della campagna di raccolta fondi promossa dall’ASD Vecchio Cuore Bianco Azzurro, grazie alla quale sono stati donati sette nuovi defibrillatori automatici esterni (DAE) al servizio della comunità.

Un risultato di grande valore civico, che trasforma la passione sportiva in un gesto concreto di solidarietà e tutela della salute pubblica. Le donazioni, frutto della generosità dei tifosi, hanno consentito di potenziare la dotazione comunale di strumenti salvavita, essenziali per intervenire tempestivamente in caso di emergenze cardiache.

“Questo gesto dei tifosi della Curva Sud va oltre il calcio e oltre lo sport – ha affermato il Sindaco Antonio Nicoletti -. È la dimostrazione che Matera possiede un cuore grande e generoso, capace di unire le energie migliori per il bene comune. Ogni nuovo defibrillatore rappresenta un presidio di sicurezza in più e un passo avanti verso una città più attenta e protetta”.

L’installazione dei nuovi Defibrillatori automatici esterni nelle aree strategiche della città rafforzerà la rete di cardioprotezione già esistente, contribuendo a ridurre i tempi di intervento e aumentando le possibilità di salvare vite umane. L’obiettivo del Comune è quello di rendere Matera una delle prime città lucane totalmente cardioprotette.

“Questa sinergia tra tifosi, associazione sportiva e istituzioni testimonia quanto lo sport possa essere un motore di responsabilità sociale – ha aggiunto l’assessore allo Sport Giuliano Paterino -. La donazione dei Defibrillatori automatici esterni è un esempio virtuoso di come la passione sportiva possa trasformarsi in azioni concrete per il benessere della collettività. Continueremo a sostenere e promuovere progetti che uniscono sport, prevenzione e sicurezza”.

Il Comune è già al lavoro per completare le procedure tecniche e amministrative necessarie all’installazione dei defibrillatori nei siti individuati e per programmare le future attività di manutenzione.

L’Amministrazione comunale rivolge un sincero plauso a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato e all’ASD Vecchio Cuore Bianco Azzurro per aver dimostrato come la passione sportiva possa tradursi in tutela e cura della salute dei cittadini.