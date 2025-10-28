A Matera il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale Guardia di Finanza. I dettagli dell’incontro

Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata – Francesco Greco, è giunto a Matera per una visita al Comando Provinciale, ove, dopo gli onori di rito, è stato accolto dal Comandante Regionale Basilicata – Gen. B. Roberto Pennoni e dal Comandante Provinciale di Matera – Col. Roberto Maniscalco con i quali si è intrattenuto per fare un primo punto sulla situazione operativa e logistica dei Reparti alla sede e di quelli dislocati nella provincia.

L’autorità ha poi incontrato una cospicua rappresentanza di militari in servizio del Comando Provinciale di Matera e Reparti dipendenti, nonché i delegati locali delle Associazioni Sindacali e della Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ai quali ha inteso esprimere parole di apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando il ruolo fondamentale del Corpo che, attraverso le attività di polizia economico-finanziaria, evidenzia la capacità di contrastare, in modo trasversale, i fenomeni illegali che ostacolano la crescita e il libero funzionamento del mercato, riducendo l’evasione fiscale, favorendo la leale concorrenza tra le imprese ed il corretto impiego delle risorse pubbliche al fine di contrastare efficacemente la “mafia degli affari” e l’arricchimento illecito.

Particolare attenzione è stata posta al tema della verifica del corretto impiego dei finanziamenti erogati nell’ambito del PNRR che vedono il Corpo particolarmente impegnato in una incisiva azione operativa finalizzata ad impedire che la massiva contribuzione comunitaria possa essere intercettata e deviata dalle organizzazioni criminali.

A seguire, il Generale Greco ha incontrato le principali Autorità civili e militari del capoluogo lucano:

il Sindaco – dott. Antonio Nicoletti,

il vice Prefetto Vicario Reggente – dott. Francesco Papagni,

il Questore – dott. Emma Ivagnes,

il Presidente del Tribunale – dott. Riccardo Greco,

il Procuratore della Repubblica – dott. Alessio Coccioli,

il Comandante Provinciale Interinale dei Carabinieri – Ten. Col. Pasquale Carnevale,

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco – Ing. Amalia Tedeschi,

il Comandante della Polizia Municipale – dott. Paolo Milillo.

Il Comandante Interregionale ha inteso ringraziare tutte le Autorità intervenute, per l’attenzione che riservano al Corpo, assicurando ogni collaborazione.

Momento particolarmente significativo della visita, è stata la partecipazione alla solenne cerimonia della deposizione di una corona d’alloro, presso il monumento dedicato ai finanzieri che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere ed in particolare al “Finanziere Vincenzo Rutigliano”, medaglia di bronzo al valor militare, caduto eroicamente durante l’insurrezione della Città di Matera contro il nazi-fascismo del 21 settembre 1943.