A Marconia apre la pista di pattinaggio su ghiaccio vero. Gli orari di apertura

La Città di Pisticci e la comunità di Marconia si preparano a vivere uno dei momenti più attesi del Natale con l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio vero, un’attrazione capace di trasformare l’area pedonale di via San Giovanni Bosco in un luogo di incontro, festa e condivisione per l’intera comunità.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 11:00, a Marconia, e segna l’avvio di un’iniziativa che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il periodo natalizio fino al 15 gennaio, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente grazie alla presenza del ghiaccio vero.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento dell’associazione DolFin e di HB Animazione, che hanno curato una serie di attività collaterali pensate per animare la pista e l’area circostante durante tutto il periodo di apertura.

Tra queste, iniziative dedicate ai più piccoli con la presenza di Babbo Natale, momenti di animazione e spettacolo, la sfilata dei Babbi Natale, attività solidali come il regalo sospeso, la tradizionale tombolata in piazza, i mercatini e altre proposte a tema natalizio.

Per consentire a tutti di organizzare al meglio la propria esperienza, sono stati definiti anche gli orari di apertura della pista.

Fino al 19 dicembre l’accesso sarà previsto nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 21:30, mentre il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00.

A partire dal 20 dicembre la pista sarà aperta sia al mattino sia nel pomeriggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00.

La pista di pattinaggio su ghiaccio vero è uno degli eventi inseriti nel ricco calendario di appuntamenti e iniziative promosso dalla Città di Pisticci per le festività natalizie, un programma diffuso che coinvolge l’intero territorio comunale con proposte culturali, ricreative e di intrattenimento rivolte a tutte le fasce d’età.

Il calendario completo degli eventi natalizi è disponibile sui canali social ufficiali della Città di Pisticci.

Con l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio vero, la Città di Pisticci arricchisce ulteriormente il programma delle festività natalizie, offrendo alla comunità e ai visitatori un’occasione concreta di svago e socialità, valorizzando gli spazi pubblici e rafforzando il senso di partecipazione e condivisione.

Di seguito la locandina con i dettagli.