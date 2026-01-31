40 anni di Pro Loco unite: UNPLI Basilicata lancia la campagna tesseramento

Ci sono storie che non si misurano solo con il tempo, ma anche con le persone che le hanno rese possibili.

Nel 2026 UNPLI Basilicata celebra quarant’anni dalla sua costituzione: quarant’anni di mani che lavorano insieme, di volontari che non si sono mai tirati indietro, di comunità che hanno scelto di riconoscersi in un progetto comune.

Come fa sapere il Presidente dell’UNPLI Basilicata, Vito Sabia:

“Quarant’anni durante i quali le Pro Loco, attraverso UNPLI Basilicata, hanno custodito tradizioni, animato borghi, sostenuto identità e costruito legami. Una storia che oggi vive in ogni angolo della Basilicata, grazie a una rete di Pro Loco associate diffusa sull’intero territorio lucano, dai piccoli centri alle realtà più strutturate. Una presenza capillare che nel tempo è diventata presidio sociale, culturale e umano.

La Campagna Tesseramento 2026 non è solo un adempimento associativo.

È una scelta di campo.

È decidere se camminare insieme o procedere divisi.

È scegliere se rafforzare una comunità o disperderne l’energia.

UNPLI Basilicata è storia, perché quarant’anni non si improvvisano.

È affidabilità, una presenza solida e costante che ha saputo guadagnarsi, nel tempo, rispetto e credibilità, rappresentando le Pro Loco con serietà e passione. Perché la fiducia non si chiede: si costruisce, giorno dopo giorno, con scelte coerenti e impegno autentico.

È coerenza, tra ciò in cui crediamo e ciò che facciamo ogni giorno, tra i valori che ci uniscono e le azioni che li rendono concreti. Perché i valori autentici resistono al tempo e non seguono le stagioni.

È disponibilità, esserci sempre per ogni Pro Loco, senza distinzioni, con ascolto sincero, sostegno concreto e spirito di servizio. Perché nessuna Pro Loco è mai sola, quando c’è una comunità che cammina insieme.

Accanto a questo patrimonio umano e ideale, UNPLI Basilicata offre servizi, tutela, formazione, assistenza e rappresentanza. Ma ciò che conta davvero è ciò che non si vede: il senso di appartenenza, la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, di una rete che sostiene, protegge e valorizza.

In un momento storico complesso, il mondo delle Pro Loco non ha bisogno di frammentazioni né di percorsi paralleli che rischiano di indebolire ciò che, unito, è forte. La frammentazione divide, confonde, isola. L’unità, invece, moltiplica le energie, rafforza le voci, rende ogni singola esperienza più autorevole e riconoscibile.

La forza del sistema Pro Loco risiede proprio qui: nell’essere comunità, nel riconoscersi parte di un progetto condiviso, capace di valorizzare ogni differenza senza mai perdere il senso del “noi”.

La Campagna Tesseramento 2026 è dunque un invito sincero:

alle Pro Loco già associate, affinché continuino a essere cuore pulsante di una storia collettiva;

alle Pro Loco che desiderano aderire, perché possano trovare una casa solida, accogliente e credibile;

alla società civile, alle istituzioni e alle altre associazioni, affinché riconoscano nel sistema Pro Loco UNPLI Basilicata un alleato leale, radicato e affidabile.

Quarant’anni di storia ci insegnano una cosa semplice e potente: da soli si cammina, insieme si costruisce.

UNPLI Basilicata guarda al futuro con la consapevolezza di chi sa che l’unità non è un limite, ma la più grande delle opportunità”.