Scuola, crollano gli iscritti: nel materano quasi 800 alunni in meno. Ecco tutti i dati

Inizia con 1.983 alunni in meno l’anno scolastico 2025-2026 in Basilicata, con un calo del 2,9% rispetto al precedente: è quanto l’ansa ha appreso dall’Ufficio regionale scolastico, diretto da Claudia Datena, nel giorno in cui si inizia ufficialmente l’attività propedeutica al via delle lezioni, che in regione è fissato per il prossimo 15 Settembre.

Nel dettaglio, questo dato è la differenza tra i 65.434 alunni di quest’anno (24.776 nella provincia di Matera e 40.658 in quella di Potenza) e i 67.417 (rispettivamente 25.568 e 41.849) del 24/25.

Di conseguenza scende sensibilmente anche il numero delle classi composte che sono 43 in meno (3.991 a fronte delle 4.034 che erano).

Nel Materano gli alunni in meno sono 792 (rappresentano un calo del 3,1%), nel Potentino 1.191 (-2,8%), mentre nella prima provincia mancheranno 21 classi, 22 in quella del capoluogo.

Leggendo il report sui vari tipi di scuola, è emerso che nella Scuola dell’Infanzia sono iscritti 8.971 (erano 9.261) in 510 sezioni (a fronte delle 523); nella scuola primaria gli alunni sono 18.930 rispetto a 19.273) con 10 classi in meno (da 1.236 a 1.226).

Sono invece 354 iscritti in meno nella scuola secondaria di secondo grado (si è passati da 12.728 a 12.374) con 9 classi in meno (da 767 a 758).

Infine, esattamente 996 gli iscritti in calo della scuola secondaria di secondo grado (oggi 25.159, nel 24/24 26.155).

A compensare i dati in calo, l’Ufficio regionale scolastico ha evidenziato la nomina di 274 docenti già in servizio e di altri 36 da nominare entro il 31 dicembre, per un totale di 310; e sono 104 (70 nel Potentino e 34 nel Materano) le assunzioni in ruolo del personale Ata).