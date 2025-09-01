Policoro: si è dimesso il consigliere comunale, Giuseppe Ferrara. Ecco le sue parole

Il consigliere comunale di Policoro, Giuseppe Ferrara, si è dimesso per motivi personali e familiari.

Ecco le sue parole:

“Dopo più di tre anni di vita condivisa con una Amministrazione seria, forte e capace, mi dimetto da consigliere comunale per motivi personali e familiari.

Per essere un buon amministratore ci vuole, oltre alla imprescindibile onestà, molto tempo da dedicare alla propria comunità, cosa che in questo momento della mia vita non ho ed è per questo che ho maturato questa scelta.

La decisione arriva al giro di boa, consapevole che le tante scelte fatte nei primi due anni di vita amministrativa, sono frutto di azioni condivise dall’intera maggioranza, fatta di giovani coesi e pieni di entusiasmo per la costruzione di idee e tanta buona Politica.

Sono stato eletto per tre legislature ed ho sempre dato il massimo di me stesso.

Resterò sempre al fianco della mia città e di chi mi vorrà al suo fianco per un sano confronto, consapevole del fatto che, per capire realmente le difficoltà che persistono nell’amministrare una comunità, tutti dovrebbero diventare, almeno per una consiliatura, Consiglieri comunali.

Ringrazio i cittadini che mi sono stati vicini non solo al momento del voto, ma nella quotidianità: sono proprio loro ad avermi indicato la strada giusta anche nelle scelte più difficili.

Ringrazio di vero cuore in primis il Sindaco, Enrico Bianco, a cui mi lega un’amicizia forte e duratura nel tempo, per l’impegno quotidiano che mette a disposizione della Città e per avermi dato fiducia sempre, in ogni iniziativa da me intrapresa.

Ringrazio di cuore tutti gli Assessori e i Consiglieri che, a vario titolo, si sono spesi per Policoro e i Policoresi; ringrazio la Segretaria Generale dell’Ente, i Dirigenti, tutti i dipendenti comunali e il Corpo dei vigili urbani per il loro prezioso lavoro che quotidianamente svolgono.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli uomini della mia lista Impegno Comune, al mio gruppo consiliare che, in tutte le occasioni e con grande senso di responsabilità, ha sempre fatto politicamente un passo indietro o di lato, mettendo al primo posto la Città senza mai attivare giochi di forza come in molte occasioni si faceva nel passato dimostrando, di fatto, un nuovo modo di fare Politica e garantendo con tutti i Gruppi presenti in maggioranza, la giusta armonia e serenità di cui una Città ha fortemente bisogno.

A chi prenderà il mio posto, il futuro consigliere della Lista “Impegno Comune”, Mario Cristiano, ragazzo serio e capace, va il mio più profondo augurio per un lavoro proficuo e per questa nuova esperienza che lo attende, importante ed entusiasmante in favore dell’intera comunità”.