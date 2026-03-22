Referendum costituzionale: urne aperte. Come e per cosa si vota

Oggi Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare in merito al referendum, confermativo, sulla Giustizia, ovvero sulla riforma della magistratura conosciuta anche come legge Nordio.

Ecco una guida utile e tutto quello che c’è da sapere per le due giornate di voto.

Questo il quesito:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.

Gli italiani saranno dunque chiamati a confermare o respingere la legge

Nordio, come riporta romatoday, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

I seggi elettorali saranno aperti domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Le urne apriranno alle 07:00 e chiuderanno alle 23:00 la domenica, mentre il lunedì i cittadini potranno votare dalle 07:00 fino alle 15:00.

Finito il termine si partirà col conteggio.

I cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni di età con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì o del no con l’apposita matita consegnata ai seggi.

I cittadini potranno votare sbarrando la casella con scritto SI confermando la riforma, col NO esprimeranno la loro contrarietà e respingeranno la riforma della magistratura.

Essendo un referendum confermativo, non sarà necessario raggiungere alcun quorum.

I cittadini per votare dovranno recarsi nel seggio elettorale indicato sulla propria tessera elettorale.

Per poter esprimere il voto dovranno recarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento d’identità.

Se si è smarrita la propria tessere elettorale si potrà richiedere un duplicato della tessera elettorale o un attestato sostitutivo negli uffici municipali o alla Direzione Servizi Elettorali anche durante i giorni di voto.