Provincia di Matera: per gli studenti nuove opportunità di lavoro grazie alla riscoperta di questo antico mestiere! Ecco il progetto

“Act, arte cultura tradizione”

E’ il nome dell’associazione dei ceramisti pisticcesi, Anna Maria Pagliei e Felterino Onorati che, stamane, hanno fatto dono al Presidente Marrese di un’opera artigianale in ceramica con la raffigurazione dello stemma della Provincia di Matera.

Marrese ha dichiarato:

“L’arte, la cultura e la tradizione, però, sono anche i settori per i quali la Provincia di Matera intende spendersi attraverso la valorizzazione dell’argilla di cui il nostro territorio è ricco.

Per favorire il ritorno ai vecchi mestieri con Pagliei e Onorati abbiamo pensato a uno stage dimostrativo per gli studenti che partirà nei prossimi mesi.

Attraverso il ‘Progetto Ceramica’, i due artisti spiegheranno agli studenti la tecnica alla base di questo antico mestiere per far rivivere le attività artistiche e manuali, ma anche per creare nuove opportunità di lavoro.

Arte, cultura e tradizione per la valorizzazione delle nostre materie prime e la formazione dei cittadini del futuro”.

