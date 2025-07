Premio Pro Loco Basilicata Italìa: una serata ricca di emozioni la cerimonia di premiazione. Ecco le foto

Una serata ricca di emozioni la cerimonia di premiazione del Premio Pro Loco Basilicata Italìa che si è svolta nel suggestivo Palazzo Vescovile di Melfi grazie all’ospitalità della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa e al prezioso supporto organizzativo della Pro Loco Federico II Melfi e del Comune di Melfi.

La cerimonia promossa da Ente Pro Loco Basilicata Aps e presentata da Gherarda Cerone ha visto il conferimento del Premio Pro Loco Basilicata Italìa ad otto personalità lucane che nei campi della ricerca scientifica, dello sport, dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura rendono grande la Lucania in Italia e all’estero.

A ricevere la riproduzione di uno dei più importanti ritrovamenti archeologici relativi agli enotri avvenuto in Basilicata: la grande olla risalente all’VIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria, realizzata dall’artista Maria Teresa Romeo Presidente della Pro Loco Pisticci e Vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, sono stati Raffaele Nigro giornalista e scrittore, Giuseppe Ferrara imprenditore turistico, Stefano Rosa atleta professionista, Paola Francesca Natale soprano, Walter Nicoletti attore e regista, Antonio La Cava maestro “di strada”, Luigi Diotaiuti chef e Daniela Latorre ricercatrice.

Nell’occasione, inoltre, sono stati consegnati dalla Presidente della FEISCT – Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, Sabrina Busato, le nomine di Ambassador FEISCT 2025 a Patrizia Minardi Direttrice Fondazione Sassi Matera, a Mario Saluzzi Presidente Centro Studi Manfredi di Svevia, a Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e a Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps.

Ad inizio dell’evento il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha consegnato in segno di gratitudine una targa a Mons. Ciro Fanelli Vescovo della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa, insieme al Vicepresidente della Pro Loco Melfi Vincenzo Lamorte e al Presidente nazionale Epli Aps Pasquale Ciurleo ed un encomio a Franco Cacciatore già Presidente Pro Loco “Federico II” Melfi per un cinquatennio.

All’evento patrocinato da Regione Basilicata, Apt Basilicata, Comune di Melfi, Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa e della Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps e con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, della New Form Potenza, di Casa Matilde Melfi e di Texture Italy di Donato Cirella, sono intervenuti per un saluto Vincenzo Castaldi Vicesindaco di Melfi, Gerarda Di Muro Viceprefetto Aggiunto Prefettura di Potenza, Gianni Rosa Senatore della Repubblica, Vincenzo Lamorte Vicepresidente Pro Loco Federico II Melfi, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps, Sabrina Busato Presidente nazionale FEISCT, Vittoria Rotunno Presidente CRPO Basilicata, Rossella Centrone Assessore alla Cultura del Comune di Venosa, Marcello Romano dirigente culturale Pro Loco Castel Lagosepole, Felice Lovaglio Manzi Presidente Associazione Venosa Città Cultura, Pietro Calandriello dirigente Enotria Felix, Donato Cirella di Texture Italy, Margherita Romaniello Presidente Lucania Film Commission, Gerardo Larocca Presidente ANCI Basilicata e Aurelio Pace in rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella. “Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa – dichiara Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – si conferma un importante appuntamento culturale della Regione Basilicata che punta a mettere in risalto le tante personalità, professionalità, ed i talenti che il territorio lucano esprime a livello nazionale ed internazionale.

Conclude Franciosa:

“Il Premio si realizza con il sostegno di Istituzioni ed Enti che investono nella nostra attività di promozione e valorizzazione della nostra meravigliosa terra a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento”.

Il Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Potenza Gerarda Di Muro nel suo saluto ha sottolineato “ci tenevamo in maniera particolare alla presenza della Prefettura come testimonianza della vicinanza e della presenza dello Stato in un momento di valorizzazione delle eccellenze lucane e lo Stato esprime gratitudine nei confronti di queste cittadine e cittadini lucani per la loro dedizione ed i brillanti successi conseguiti”.

Il Presidente nazionale della Rete Epli Aps Pasquale Ciurleo ha rimarcato l’importanza che riveste l’evento lucano nel panorama italiano ringraziando le Istituzioni per la partecipazione e rivolgendo un plauso per il prezioso lavoro del Comitato regionale nel portare avanti la custodia ed esaltazione dei beni immateriali e materiali.

Durante la serata il Duo Canzoni Agostino Caselle voce e chitarra, Antonello Liccione pianoforte e con la partecipazione di Sara Pagliuca alla voce hanno eseguito degli intermezzi musicali con i brani più celebri di Mango e Arisa per creare un filo conduttore tra il Premio, i premiati e la Basilicata.

Ecco le foto.