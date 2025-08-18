Nel Materano Associazione Gian Franco Lupo dona un defibrillatore che sarà al servizio del personale della Polizia Ferroviaria, cittadini e viaggiatori. I dettagli

Mercoledì 20 agosto, alle ore 10.30, presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto sarà consegnato un defibrillatore automatico che l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” di Pomarico ha deciso di donare alla Polizia di Stato. Il defibrillatore potrà tornare utile non solo al personale della Polizia Ferroviaria, ma anche, in caso di emergenza, ai cittadini e ai viaggiatori in genere che transitano per lo scalo ferroviario di Metaponto.

Saranno presenti alla cerimonia il Questore di Matera Emma Ivagnes e il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dr. Gaetano Froncillo.