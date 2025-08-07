Montescaglioso festeggia: i biancorossi per la prima volta nella loro storia parteciperanno al campionato di promozione!

La giovane società dell’Ideale Montescaglioso, al suo quarto anno di attività, conquista uno storico traguardo e si regala la prima partecipazione al campionato di Promozione.

È ufficiale il ripescaggio nel campionato di Promozione lucana per la stagione sportiva 2025/2026.

Dopo settimane di attesa e voci di corridoio, è arrivata la tanto attesa comunicazione dalla FIGC Basilicata: il club montese, reduce da un’annata condotta per larghi tratti in prima posizione e conclusa al secondo posto, è ufficialmente stata ripescata nel campionato di Promozione Lucana per la stagione 2025/2026.

La comunicazione è giunta direttamente dal Comitato Regionale della FIGC Basilicata attraverso il Comunicato Ufficiale n.13 del 6 agosto, che ha confermato la nuova composizione del torneo regionale.

La voce della società:

“SIAMO IN PROMOZIONE!

Con il comunicato n. 13 del 06/08/2025, la LND Basilicata ha ufficialmente accolto la nostra domanda di ripescaggio: l’Ideale Montescaglioso è tra le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Promozione Lucana.

È una notizia che accogliamo con emozione e orgoglio, perché arriva al termine di una stagione in cui abbiamo dato tutto.

Una squadra giovane, cresciuta partita dopo partita, che ha saputo restare in cima per gran parte del campionato, dimostrando carattere, unità e coraggio.

Abbiamo spinto oltre i nostri limiti, dentro e fuori dal campo. Per questo crediamo che questo traguardo sia il giusto riconoscimento al lavoro svolto, in soli tre anni di storia ma con idee chiare e radici profonde.

Ora ci attende un campionato impegnativo, e lo affronteremo con l’umiltà di chi vuole imparare, ma anche con la consapevolezza di chi sa da dove viene e dove vuole arrivare.

Il ripescaggio premia il progetto tecnico e gestionale portato avanti dalla dirigenza dell’Ideale, che ha saputo costruire un gruppo giovane, competitivo e ben radicato nel tessuto sociale della città. La società ha rispettato pienamente i requisiti richiesti dalla LND, tra cui solidità economica, strutture adeguate e continuità sportiva.

Anche il comportamento corretto sul campo e l’organizzazione interna hanno giocato un ruolo fondamentale nella valutazione della Federazione”.

Obiettivi chiari: costruire, crescere, sognare.

L’Ideale Montescaglioso ha già avviato la preparazione precampionato con conferme importanti e l’arrivo di nuovi giovani talenti. L’obiettivo sarà quello di affrontare la nuova categoria con umiltà, ma anche con l’ambizione di consolidarsi tra le protagoniste della Promozione lucana.

Il mister Francesco Affortunato e lo staff tecnico stanno lavorando per amalgamare il gruppo, mentre la dirigenza punta a coinvolgere sempre più la comunità locale, attraverso iniziative sportive e sociali.

La società del presidente Antonio Russo, per affrontare al meglio la nuova sfida, sta lavorando intensamente sul mercato:

Confermati i pilastri dell’ultima stagione, tra cui il capitano Alessandro Palazzo il portiere Simone Cifarelli , ed in ordine di annunci Nicola Ditaranto, Vincenzo Mastrodomenico, Liborio Racamato, Rocco Silvaggi, Tiziano Castellaneta, Nicola Canterino, Mario Lomonaco, Cristian Ciraci’ e Fernando Suglia.

Tanti i Nuovi innesti e talenti del territorio tra cui: Michele Patimisco, Liborio Fuoco, Xhavit Derti, Stefano Roveto, Francesco Lovecchio, Jeson Perrone, Alessio Roberti, Antonio Stante, Cosimo Zabarino, Riccardo Papa, Nicola Paradiso, Gabriel Montemurro.

La società ha messo a segno anche acquisti internazionali come i portoghesi Luis Gomes, i fratelli Dioe e Pedro Ferreira e Joao.P. Goncalves. Inoltre sono stati annunciati anche nuovi dirigenti, tra cui tre figure di spicco del calcio montese: Vito Lospinuso, Valerio Lerro e Gianni Andriulli. Inoltre la dirigenza si fortifica e si radica nel territorio grazie alla presenza di due tenaci donne che aiuteranno la società ad avere una mentalità aperta e innovativa, come Iolanda De Monte e Federica Caiella.

Con la promozione dell’Ideale, Montescaglioso potrà vivere una stagione ancora più emozionante: nel girone di Promozione 2025/26, infatti, saranno presenti due squadre della città dell’Abbazia, l’Ideale e la Polisportiva Libertas Montescaglioso, dando vita a un attesissimo derby cittadino questa volta nella cadetteria lucana.

Una rivalità sportiva che promette spettacolo, grande affluenza di pubblico e passione autentica, nel segno del rispetto e dell’amore per il calcio locale

Il campionato regionale di Promozione inizierà ufficialmente domenica 7 settembre 2025.

La Coppa Italia Promozione “Mauro Tartaglia”, primo trofeo stagionale, avrà sorteggio il 22 agosto 2025 e il primo turno si giocherà il 31 agosto.

Il calendario ufficiale sarà diramato a breve dal Comitato Regionale.