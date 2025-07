Montescaglioso: conto alla rovescia per la festa patronale dedicata a San Rocco! I dettagli

E’ partito il conto alla rovescia per la festa patronale di Montescaglioso, dedicata al santo patrono San Rocco.

La festa Patronale, prevista dal 18 al 21 agosto, pronta a regalare emozioni e iniziative a cittadini e visitatori con le celebrazioni dedicate a San Rocco e Santa Maria Assunta in cielo all’interno di un evento che rappresenta di fatto il momento clou dell’intera estate cittadina incarnando un momento unico di fede, tradizione ed emozioni forti, che sarà caratterizzata da una serie di eventi religiosi e culturali, ma non soltanto, sono pronte ad intrecciarsi virtuosamente in quattro giornate che richiameranno migliaia di cittadini, montesi ormai residenti fuori regione e all’estero e semplici turisti.

C’è’ dunque tanta attesa per quattro giorni che richiameranno a Montescaglioso , migliaia di cittadini montesi ma anche turisti con la festività del Santo patrono che ricadrà il giorno 20 agosto all’ insegna del culto e della devozione che identificano la comunità.

Imponente il lavoro che si sta svolgendo per la manutenzione del carro trionfale del patrono e dei finimenti dei cavalli, ma anche per l’organizzazione dei due concerti bandistici promossi per i due giorni clou della festa , ovvero il 19 agosto con il Gran Concerto Bandistico “G.Ligonzo” Città di Conversano e il 20 agosto con Gran Concerto Bandistico “F.Fenaroli” Città di Lanciano.

E come da tradizione , il 31 Luglio e il 14,18,20 e 24 agosto sarà il Gran Concerto Bandistico Città di Montescaglioso ad allietare la piazza montese.

Infine, altra novità, dell’edizione 2025 saranno le luminarie: La festa di San Rocco sarà illuminata per la prima volta nella storia dalla ditta siciliana ” La Lucerna” di Giuseppe Ferrara.

Enzo Avitabile allieterà come da tradizione montese la serata del 21 agosto dedicata al cantante.

Sul palco insieme a lui ci saranno i “Bottari di Portico” che suoneranno botti, tini, strumenti atipici che evocano antichi ritmi ancestrali e i “Black Tarantella Band”.