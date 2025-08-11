Metaponto farà da cornice ad una nuova tappa di Gusto Italia. Ecco i dettagli

Storia, natura, gastronomia.

Località balneare del comune di Bernalda, Metaponto è una delle gemme più preziose della costa ionica lucana ed è pronta a vivere la settimana del Ferragosto.

Riconosciuta ancora una volta con la Bandiera Blu, da mercoledì 13 a domenica 17 agosto farà da cornice ad una nuova tappa di Gusto Italia.

La fiera itinerante delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane da molti anni è impegnata nella valorizzazione dei prodotti tipici e nelle filiere corte, consentendo un rapporto diretto con produttori ed artigiani.

Ad ingresso libero e gratuito, dalle ore 17 a mezzanotte, si potrà passeggiare tra gli stands sul Lungomare cittadino.

L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dal comune di Bernalda, in collaborazione con l’Associazione Leucippo – Operatori turistici Metaponto, le Proloco di Bernalda e di Metaponto, Metapontolandia e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Così commenta il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo:

“È un lavoro di squadra che si rinnova, d’altronde a noi piace lavorare con e per i territori in cui ci fermiamo.

La meravigliosa Metaponto, ricca di storia e di natura, ospita da alcuni anni i nostri format grazie alla collaborazione della sindaca del comune di Bernalda Francesca Matarazzo e all’assessore Rocchelia Scarcella.

Ma, come se non bastasse, diverse le realtà di promozione turistica che lavorano affinché quest’area sia riconosciuta per il suo valore, naturalistico e storico, come l’Associazione Leucippo, le Pro Loco di Bernalda e Metaponto e Metapontolandia che si occupa della promozione in quanto località balneare e storica. In questo modo uniamo divertimento e informazioni, in un progetto che continua a crescere”,

I prodotti e l’artigianato

Nella tappa di Gusto Italia a Metaponto saranno numerosi i produttori e gli artigiani che proporranno le proprie creazioni e specialità, tra cui alcuni classici lucani.

Dall’ottimo miele biologico ai prodotti provenienti dai Monti Picentini, come la nocciola di Giffoni IGP, le creme spalmabili e l’amatissimo croccante realizzato al momento.

Irpini gli ottimi salumi e formaggi, calabri i salumi del rinomato suino nero di Calabria, la nduja, i peperoncini e la liquirizia, anche in versione liquore.

Artigianali e variopinte le borse (anche dipinte a mano al momento), così come i bijoux realizzati con diversi materiali e gli charms in stile Pandora.

Immancabili la ceramica artigianale campana e i prodotti artigianali tipici della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.