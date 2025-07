Matera: “urgente riconoscere le colonie feline già presenti sul territorio e istituire un’Oasi felina dove accogliere, curare i gatti randagi malati”. La proposta

I consiglieri comunali Domenico Bennardi (M5S), Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi (Progetto Comune) hanno presentato una mozione che mira a rafforzare le politiche per il benessere animale nella città di Matera, con un approccio integrato, concreto e rispettoso delle sensibilità sempre più diffuse tra i cittadini.

La proposta nasce dall’urgenza di riconoscere ufficialmente le colonie feline già presenti sul territorio, di offrire strumenti adeguati ai volontari che da anni le assistono senza supporto istituzionale, e di istituire un’Oasi felina dove accogliere, curare e proporre in adozione i gatti randagi malati, feriti o troppo fragili per tornare a vivere in libertà.

Allo stesso tempo, la mozione intende colmare un’altra importante lacuna: l’assenza di un’area dedicata all’elaborazione del lutto per gli animali di affezione domestica, con l’idea di un “Parco degli Addii”, piantumabile e simbolico, dove ogni addio possa trasformarsi in un gesto di vita e memoria.

Per quest’ultima proposta, i consiglieri di Progetto Comune avevano già proposto un emendamento sul bilancio di assestamento per spostare venti mila euro a favore proprio del “Bosco della Memoria – eco-cimitero per gli animali d’affezione”.

Dichiarano i tre consiglieri:

“Matera ha il dovere di promuovere una cultura del rispetto che includa anche gli animali, in linea con il suo ruolo di città della cultura a 360°.

Il benessere animale non è solo un tema etico, ma parte integrante della qualità della vita urbana, ed è sempre più riconosciuto come un indicatore di cultura civica, riflettendo un approccio responsabile verso gli animali e l’ambiente.”

La mozione chiede quindi all’amministrazione comunale di avviare formalmente il riconoscimento delle colonie feline, istituendo un registro comunale e nominando referenti in collaborazione con associazioni e cittadini attivi, di sottoscrivere un protocollo con ASM e veterinari per garantire sterilizzazioni gratuite e cure continuative, di individuare un’area pubblica da destinare a Oasi felina con relativo sostegno economico, e di istituire un’area cimiteriale per animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con la possibilità di piantumazione simbolica.

Il già sindaco Bennardi ha voluto ringraziare i volontari per l’impegno che assumono a favore dei gatti ed in particolare Valentina Arena per il contributo ideativo offerto in questa mozione, ha poi ricordato di aver già organizzato una conferenze di servizio con ASM e veterinari in questo ambito negli anni passati e si è detto disponibile per ripartire da quei verbali e quelle interlocuzioni già avute.

I tre consiglieri inoltre sollecitano nella mozione un piano di potenziamento delle aree di sguinzagliamento per cani, differenziate per taglie e tipologie comportamentali, soprattutto nei quartieri in espansione e nei parchi più frequentati, oltre alla promozione di progetti educativi rivolti a scuole, famiglie e cittadini, incentrati sul rispetto, la prevenzione del randagismo e l’adozione consapevole.

Concludono Bennardi, Santochirico e Rizzi:

“Questa iniziativa è frutto dell’ascolto costante dei bisogni che arrivano dalla cittadinanza, dalle famiglie e dai volontari, ed è una proposta che guarda con sensibilità e lungimiranza a una città più giusta, civile e attenta anche verso tutti gli amici a quattro zampe.”