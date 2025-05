Matera, torneo di MiniBasket in Piazza: ricchi premi in palio. Ecco come partecipare alla lotteria

Il MiniBasket in Piazza 2025 sarà, anche in questa edizione, completato da una lotteria a premi.

La Pielle Matera Basket presenta, infatti, la lotteria abbinata al 33° Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza 2025 con una ricca carrellata di premi collegati.

I promotori spiegano:

“Con un piccolo contributo di un solo euro, infatti, i partecipanti potranno prendere parte alla grande estrazione che sabato 21 Giugno 2025 precederà la finalissima della manifestazione ed aggiudicarsi, come primo premio, una settimana di vacanza per due persone nella struttura dell’Hotel Giardini d’Oriente di Nova Siri, in provincia di Matera.

La struttura, nel cuore delle bellissime spiagge del Mar Jonio, da diversi anni vicina all’organizzazione della manifestazione e pronta ad ospitare diversi partecipanti ed alcuni momenti della kermesse internazionale, sarà anche lieta di ospitare il vincitore della Lotteria abbinata al MiniBasket in Piazza 2025.

Ma non solo.

La lotteria della 33° edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza, infatti, promette una serie di ben 25 premi e, tra felpe, completi da basket per bambini, palloni e alcuni manufatti artigianali prodotti da artigiani locali, vede nel suo elenco premi, consultabile anche sul sito www.piellematera.it anche una cintura in cuoio, 5 chili di pasta secca, una confezione di 3 bottiglie di vino, elettrodomestici e portafogli, un bracciale, ma anche casse e cuffie bluetooth e una chitarra.

Al secondo posto, inoltre, un’altra possibilità di vacanza: un weekend, sempre per due persone, nella struttura del B&B Il Nido delle Rondini a Grottole.

Non resta che iniziare la caccia al biglietto fortunato ed attendere la serata conclusiva della manifestazione, il prossimo 21 Giugno 2025, poco prima che le squadre finaliste della kermesse internazionale scendano sul campo appositamente preparato in piazza Vittorio Veneto a Matera e sotto le luminarie predisposte per la festa in onore della Protettrice della città di Matera, Maria Santissima della Bruna, attendere il sorteggio dei bellissimi premi in palio”.

Ecco il biglietto della lotteria.