Matera: ok dal Consiglio comunale per eco-cimitero per animali domestici e non solo. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Progetto Comune Matera:

“Il Consiglio Comunale di Matera, nella seduta del 25 luglio, ha approvato la proposta di realizzare a Matera il “Bosco della Memoria – eco-cimitero per gli animali d’affezione”, votando all’unanimità un emendamento all’assestamento di bilancio presentato da Progetto Comune Matera, che ha ripreso un progetto già sostenuto dai Verdi, grazie alla condivisione del Sindaco Nicoletti e dell’assessore all’Ambiente, Rocco Buccico.

E’ segno di civiltà e corrisponde ad una diffusa e crescente sensibilità di dotarsi e incrementare una politica di benessere animale, destinando aree urbane o periurbane di verde incolto alla sepoltura delle ceneri, accompagnata dalla piantumazione di un albero per ogni animale.

Un progetto che unisce forestazione urbana, rispetto per gli animali defunti e rigenerazione del territorio.

Gli altri tre emendamenti proposti di consiglieri comunali di Progetto Comune Matera sono stati trasformati in un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i consiglieri comunali, ai quali va riconosciuta sensibilità e disponibilità, e approvato all’unanimità, con cui si impegna il Sindaco e la Giunta comunale a:

1) incrementare le risorse per l’assistenza personalizzata agli alunni diversamente abili nelle scuole di Matera per l’anno scolastico 2025/2026, rendendole adeguate al reale fabbisogno e reperendole nel bilancio corrente, anche con le eventuali variazioni, nonché e comunque in sede di predisposizione del bilancio per il 2026, così superando limiti e difficoltà registrati nell’anno scolastico scorso;

2) a verificare in tempi rapidi, attraverso l’opportuna concertazione con i soggetti economici, le organizzazioni sociali e le altre istituzioni interessate, gli strumenti necessari, ivi compreso il Piano Strategico per il Turismo, per individuare e adottare una strategia organica per il turismo, individuando politiche, misure, strumenti, professionalità, risorse idonei a sviluppare e qualificare un settore fondamentale dell’economia e della vita della città di Matera;

3) creare un Osservatorio comunale sugli affitti, promuovere del canone concordato con vantaggi IMU per chi affitta a giovani o giovani coppie, erogare Incentivi per la cessione della “nuda proprietà” da parte di persone anziane e sole, per favorire il ricambio generazionale nei quartieri più storici, entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Nell’assestamento è previsto un intervento di 300.000 euro per i parchi urbani che riguarda la sistemazione degli spazi per i bambini, in particolare le aree gioco, nei parchi e nei quartieri, che i consiglieri di Progetto Comune Matera, Marina Rizzi ed Enzo Santochirico, avevano segnalato al Sindaco, chiedendogli di intervenire, il giorno dopo la sua elezione (10 giugno), riprendendo e rilanciando sui social una ricognizione e richiesta frutto di un lavoro delle attiviste del progetto Prime Minister e reso pubblico dall’artista Vania Cauzillo.

Progetto Comune Matera esprime soddisfazione per questi primi risultati dell’impegno in Consiglio Comunale.

Siamo solo all’inizio – hanno dichiarato i consiglieri Rizzi e Santochirico -, continueremo con determinazione, coerenza e costanza, tenendo fede agli impegni assunti con gli elettori, per migliorare la qualità della vita in città, rendendola sempre più solidale, sostenibile e accogliente, pur nell’ inedito contesto politico emerso dalle elezioni”.