Matera: le associazioni di volontariato a Palazzo di Città. Le novità

Si è svolto giovedì 29 gennaio, nel Palazzo Municipale, un incontro promosso dall’Assessore alla Protezione Civile – C.O.C. e Urbanistica, Giuseppe Sicolo, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo e dal rappresentante del Servizio Comunale di Protezione Civile Cosimo Taccardi, con i responsabili delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Matera.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del sistema comunale di Protezione Civile portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti, che riconosce nel volontariato organizzato un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità.

L’incontro è stato innanzitutto occasione di confronto sulle conseguenze derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 159/2025, che introduce rilevanti novità in materia di salute e sicurezza anche per i volontari delle organizzazioni di Protezione Civile.

Pur non configurandosi un rapporto di lavoro, il nuovo quadro normativo ha codificato specifici obblighi relativi alla formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario dei volontari.

In attesa dell’adozione delle necessarie direttive applicative, è stato chiarito che le convenzioni già in essere con le singole associazioni continuano a produrre i loro effetti.

Le associazioni proseguono, inoltre, nel proprio percorso di crescita professionale, finalizzato all’acquisizione e al perfezionamento delle competenze operative necessarie ad affrontare situazioni emergenziali, come già sperimentato durante la crisi idrica dell’aprile 2025 e nel periodo della pandemia.

In considerazione dei numerosi impegni che coinvolgeranno tutti gli attori del Sistema di Protezione Civile nell’anno di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”, si è condivisa la necessità di avviare specifici percorsi formativi dedicati alla gestione dei cosiddetti “Grandi Eventi”.

Nel corso della discussione è stato inoltre affrontato il tema del potenziamento dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al fine di rendere ancora più efficiente il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

All’incontro hanno partecipato i responsabili delle associazioni: A.N.P.S., A.N.P.A.N.A., Gruppo Lucano, Gruppo Volontari per l’Ambiente, G.P.E., Ordine di Malta, SS. Addolorata, A.N.C.