Matera: la Giunta comunale approva il contributo alle spese di soggiorno-vacanza termale per anziani. Ecco cosa c’è da sapere

Un’opportunità per il benessere, la socializzazione e una migliore qualità della vita per gli over 65.

La Giunta comunale di Matera ha approvato con delibera gli indirizzi per il soggiorno-vacanza termale per anziani per l’anno 2025, un’iniziativa consolidata e molto apprezzata, che anche quest’anno prevede un contributo alle spese di soggiorno a favore di cittadini ultra sessantacinquenni, residenti nel Comune di Matera, che sarà quantificato in funzione di requisiti predefiniti e del numero di richieste presentate.

L’iniziativa rientra nelle politiche sociali dell’Amministrazione comunale di Matera volte a favorire l’integrazione, la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita della persona anziana, attraverso la partecipazione ad attività programmate e organizzate in contesti di benessere e relax.

Il soggiorno-vacanza, che si svolgerà in una località termale, offrirà agli anziani l’opportunità di partecipare a momenti di svago e relazione, in un ambiente accogliente e sicuro, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e promuovere la salute psico-fisica.

Ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti:

“Investire nel benessere dei nostri anziani significa investire nel valore della comunità.

Sostenere momenti di aggregazione e cura come questo soggiorno termale è un modo concreto per riconoscere il ruolo sociale fondamentale delle persone anziane e per promuovere la loro attiva partecipazione alla vita sociale”.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Angela Braia.

“Questo progetto non è solo un’occasione di relax, ma un’opportunità per un vero e proprio percorso di socializzazione e arricchimento personale.

Il contributo comunale alle spese rappresenta un sostegno tangibile per permettere a più persone possibili di aderire all’iniziativa.

Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo agli uffici comunali per la collaborazione e l’impegno costante nel portare avanti il lavoro”.

Le modalità di adesione, i requisiti di partecipazione e le informazioni dettagliate saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso un avviso che sarà pubblicato nell’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Matera; i cittadini interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso, utilizzando il modulo di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di età e di reddito.

Il soggiorno termale per anziani, ai fini del riconoscimento del contributo economico, dovrà avere una durata di almeno sette giorni, con la formula della “pensione completa”, in struttura alberghiera, fino al 30 ottobre 2025.