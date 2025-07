Matera: dopo anni di chiusura, riapre la Cava del Sole. L’annuncio

La Cava del Sole, uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città, si prepara a tornare protagonista della scena culturale materana.

Dopo anni di chiusura forzata, la straordinaria arena all’aperto tornerà ad accogliere eventi pubblici e spettacoli di grande richiamo già a partire da settembre, grazie al lavoro determinato e tempestivo messo in atto dall’amministrazione comunale, e alla collaborazione degli uffici regionali.

Un dato che segna un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città, e che restituisce alla collettività uno tra gli scenari più affascinanti d’Italia di rilievo storico e artistico e dal fortissimo impatto simbolico e identitario.

Dopo aver ripreso il dialogo con la Regione Basilicata, in questi giorni sono in corso sopralluoghi tecnici per verificare lo stato dell’arte della struttura e definire le ultime azioni necessarie per garantire la piena fruibilità in sicurezza del sito.

Nel frattempo, si lavora all’organizzazione dei primi grandi eventi, che segneranno ufficialmente la rinascita di questo straordinario spazio.

Dichiara il sindaco Antonio Nicoletti:

“La riapertura della Cava del Sole sarà una vittoria della città e segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella sua promozione a livello culturale, dell’accoglienza e del turismo.

Un obiettivo dovuto alla città e che la nostra amministrazione appena insediata deve perseguire con determinazione, per restituire ai cittadini e ai visitatori un luogo unico, che esprime una parte della nostra identità”.

Evidenzia l’assessore comunale alla Cultura, Simona Orsi:

“La riapertura della Cava del Sole rappresenta un momento significativo per Matera e per l’intero territorio, si tratta di un luogo che incarna la bellezza e la storia della città, che si prepara nuovamente ad accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo, offrendo loro un’esperienza unica di spettacoli, musica e vita. Ci siamo presi un impegno e lo stiamo onorando.

La Cava del Sole sarà il cuore pulsante di una nuova stagione culturale per tutta la comunità”.