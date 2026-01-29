Matera, disagi a questa tendostruttura: ecco le precisazioni

In riferimento ai disagi recentemente segnalati a mezzo stampa dall’associazione sportiva ASD Roller Matera e dalle altre realtà che usufruiscono della tensostruttura di Via dei Sanniti, l’Amministrazione Comunale di Matera e l’Assessorato allo Sport ritengono doveroso fornire alcune precisazioni a tutela dell’operato degli uffici e per una corretta informazione della cittadinanza:

“A seguito della segnalazione telefonica ricevuta nella mattinata di lunedì 26 gennaio – relativa a una cospicua perdita d’acqua verificatasi presumibilmente durante la chiusura domenicale – l’Assessorato e gli uffici comunali competenti si sono attivati con immediatezza.

Ancor prima del ricevimento della comunicazione formale, è stato disposto un primo sopralluogo tecnico da parte del Settore Opere Pubbliche per valutare l’entità del danno.

Dalle verifiche effettuate, è emersa la natura occulta della perdita, di complessa individuazione.

Di conseguenza, l’Ente ha prontamente avviato i necessari saggi tecnici e incaricato società specializzate per la formulazione dei preventivi d’intervento.

La diagnosi tecnica ha purtroppo evidenziato un avanzato stato di corrosione delle tubazioni, dovuto alla mancanza di qualsiasi operazione di monitoraggio negli anni degli impianti.

Per tale ragione, a garanzia della sicurezza e della durabilità dell’opera, l’Amministrazione sta valutando la sostituzione integrale delle linee di adduzione, superando la logica del mero intervento di riparazione tampone“.

Dichiara l’Assessore, Giuliano Paterino:

“Comprendiamo pienamente il disagio delle associazioni sportive e dei loro atleti, ma è nostro dovere agire con responsabilità e trasparenza.

Mentre si concludono le procedure tecnico-amministrative per l’affidamento dei lavori, i nostri uffici sono già impegnati nel vagliare soluzioni tecniche alternative che possano consentire, nel minor tempo possibile, una parziale ripresa della fruizione dell’impianto”.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno costante a supporto del tessuto sportivo locale, assicurando che ogni azione intrapresa è finalizzata a restituire alla comunità una struttura sicura ed efficiente.