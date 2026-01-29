Matera, Consiglio Provinciale: si pensa già ai progetti futuri da mettere in campo. La cerimonia di proclamazione

Nella cornice della Sala Consiliare della Provincia di Matera, martedì 27 gennaio si è svolta la cerimonia di proclamazione dei nuovi Consiglieri Provinciali eletti lo scorso 11 gennaio.

Come risaputo Scanzano Jonico è l’unica cittadina che può vantare, peraltro dopo diversi anni, la presenza di ben due consiglieri, Claudio Scarnato e Alberto Marzano, quest’ultimo consigliere e capogruppo di maggioranza dell’Amministrazione Cariello.

“Il mio impegno sarà quello di occuparmi di tutte le zone della mia provincia, di lavorare insieme con gli altri consiglieri neo eletti per portare in consiglio criticità e problemi da risolvere che riguardano tutte le nostre zone, con un occhio di riguardo al Metapontino.

Poi, voglio impegnarmi per la mia città – asserisce Marzano – Sono consapevole che Scanzano Jonico ha bisogno di essere seguita perché ci sono difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti.

La prima – prosegue il Consigliere neo eletto – riguarda le infrastrutture, la strada che collega la città al mare, ad esempio, ha bisogno di interventi urgenti e occuparmi di questa sarà la mia priorità anche in vista della prossima stagione estiva”.

Un impegno importante per il Consigliere che conosce perfettamente le esigenze della sua città ma anche quelle dei suoi cittadini e proprio su questo afferma “l’altro tema fondamentale che porterò in Provincia è legato al Liceo Sportivo, un Istituto che ha bisogno di attenzione e cure e non uso questa parola casualmente”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 31.07.2025, infatti, fu approvata all’unanimità la concessione in comodato d’uso gratuito di un’area di 2.700.00 mq, adiacenti al Palazzetto dello Sport in Viale Magna Grecia, per consentire una collocazione dell’Istituto più adeguata di quella attuale.

“Io sono consigliere comunale, prima ancora che provinciale, con delega allo Sport – continua Marzano – il benessere dei miei ragazzi e di tutti quelli che si iscriveranno in futuro è una cosa a cui tengo molto. Ci tengo da consigliere e ci tengo anche da padre, perché capisco e conosco le esigenze degli studenti. La delibera di Consiglio dello scorso luglio deve avere risposte certe e il mio impegno sarà quello di portare soluzioni, nel più breve tempo possibile”.

Le idee chiare e precise del Consigliere Marzano fanno ben sperare in una Scanzano in crescita e in fase di miglioramento, pertanto non rimane che augurare a lui, e a tutti i nuovi insediati, buon lavoro.