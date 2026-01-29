Matera, attenzione: un masso ha invaso la carreggiata di questa strada provinciale! Vigili del fuoco e Protezione Civile sul posto

Si avvisano i cittadini che sulla Strada Provinciale n. 3, in direzione Matera, si è verificata la caduta di un masso da un costone roccioso, che ha invaso la carreggiata.
È questo l’avviso appena diffuso dal Comune di Bernalda che precisa:
“Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
Si raccomanda la massima prudenza, di viaggiare a velocità ridotta nella zona interessata e di seguire eventuali indicazioni sul posto fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza”.