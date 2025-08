Matera, collaborazione e speranza: incontro tra il Presidente della Provincia e Mons. Ambarus

Un’importante occasione per ribadire la volontà di collaborare in maniera costruttiva per il benessere della comunità.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha incontrato nella sede della curia il nuovo Arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, Mons. Benoni Ambarus, per:

“porgergli il caloroso saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro.

L’incontro con Sua Eccellenza è stato un momento di grande gioia e speranza per Matera e tutto il territorio provinciale: abbiamo affrontato temi importanti e convenuto di unire le forze per fare sinergia in favore della collettività.

In bocca al lupo, Eccellenza: siamo pronti a sostenerla in questo nuovo cammino”.