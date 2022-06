Matera, attenzione: servizio di raccolta differenziata sospeso in questo giorno! L’annuncio

Il comune di Matera informa i cittadini:

“Sì avvisa la cittadinanza che in linea con quanto previsto dalle norme contrattuali e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, che in occasione della festa patronale in onore della Madonna Santissima della Bruna, il giorno 02 Luglio 2022, così come indicato in calendario, non si effettuerà il servizio di raccolta differenziata.

Nella stessa data, inoltre, i Centri Comunali di Raccolta (CCR) della Città, rimarranno chiusi.“

