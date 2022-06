Mascherina a scuola: ecco cosa è stato deciso per gli esami di maturità e terza media

Sull’utilizzo obbligatorio della mascherina agli esami di terza media e superiori si è molto discusso ma adesso è finalmente arrivata una decisione conclusiva: l’uso della mascherina non è più obbligatorio ma solo consigliato.

Come si può leggere su ilsole240re:

“Sarà proposta una norma al prossimo consiglio dei ministri (si ipotizza un decreto), alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole con tutte le raccomandazioni del caso.

Le scuole dovranno dunque aspettare la nuova misura prima di sospenderne l’uso anche se in alcuni istituti gli esami di terza media sono già partiti.

È quanto è stato deciso dall’incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a Settembre in presenza e in sicurezza.

All’incontro ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico.

Al centro dell’incontro infatti sono stati affrontati anche altri temi in vista della riapertura del prossimo Settembre della scuola come il distanziamento tra gli studenti e anche l’ipotesi di abolire o di mantenere ancora gli orari scaglionati per l’ingresso la mattina.

Il tema sarà al centro di prossimi incontri anche con le Regioni per provare a preparare al meglio l’apertura del nuovo anno scolastico, il terzo che si dovrà confrontare con l’emergenza sanitaria della pandemia.”

