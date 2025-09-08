Malore per un tifoso del Ferrandina durante la partita. Ecco cosa è successo

Malore per un tifoso del Ferrandina ad Andria nel corso della partita di ieri.

Così racconta l’Asd Ferrandina 17890:

“Durante la partita di ieri, uno dei nostri tifosi in Curva Sud ha accusato un malore ed è stato subito soccorso e portato in ospedale.

Le sue condizioni non destano preoccupazione; è già tornato a casa, dovrà portare un tutore per qualche giorno.

Gli auguriamo una pronta guarigione.

Desideriamo ringraziare il personale sanitario, che è intervenuto prontamente, e sottolineamo il bel gesto della Curva Nord dell’Andria, che ha smesso di cantare in segno di vicinanza e poi ha applaudito.

Passione e rispetto, questo è il calcio che ci piace”.