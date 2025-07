Incendio di Metaponto: “sono pesanti le ricadute sul turismo”! Ecco la richiesta

Rogo di Metaponto, il M5S incontra gli operatori balneari, Interrogazione parlamentare di Lomuti

L’On. Arnaldo Lomuti, deputato lucano del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo, per chiedere spiegazioni e interventi urgenti in seguito ai devastanti incendi che nei giorni 9 e 10 luglio hanno colpito la pineta di Metaponto Lido, provocando gravi danni ambientali e pesanti ricadute sul comparto turistico.

Dichiara Lomuti:

“Gli incendi – presumibilmente di natura dolosa – hanno distrutto centinaia di ettari di vegetazione, di pineta e macchia mediterranea in un’area di elevato valore naturalistico e parte della Riserva Naturale Statale di Metaponto, tutelata come sito SIC/ZPS della rete Natura 2000, obbligando all’evacuazione oltre 2.000 persone tra campeggiatori e turisti.

Le fiamme hanno coinvolto abitazioni, strutture balneari e attività ricettive, mettendo in ginocchio l’intera area.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno ridotto in cenere alberi secolari e sottobosco, lasciando uno scenario desolante che richiede un impegno concreto per la ricostituzione dell’ecosistema e la riqualificazione del paesaggio costiero.

Sicuramente vanno ripensate le cosiddette aree tagliafuoco che interrompono la pineta ma sono irregolari e insufficienti nella loro ampiezza a contenere gli incendi.

Ho chiesto al Governo se siano stati avviati accertamenti sulle responsabilità nella gestione e prevenzione di questa tragedia e se sia previsto un piano urgente di recupero forestale e bonifica.

È necessario valutare anche il danno paesaggistico e culturale per ripristinare il litorale e sostenere le attività locali.”

Il deputato 5 Stelle, insieme alle consigliere regionali Araneo e Verri, ha incontrato gli operatori balneari della zona per raccogliere segnalazioni e criticità.

Ha aggiunto:

“Abbiamo ascoltato direttamente le voci di chi sta vivendo un dramma economico e sociale: non c’è più tempo per rimandare azioni di prevenzione e investimenti in sicurezza ambientale”.

Lomuti ha inoltre chiesto di intervenire per il ritorno della gestione della riserva naturale di Metaponto al Reparto biodiversità di Potenza, “per garantire una presenza stabile e radicata sul territorio lucano, oggi inspiegabilmente affidata a un reparto distante come quello di Martina Franca”.