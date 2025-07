“In discussione l’esistenza della lungodegenza a Tricarico?”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa per il Comitato Nicola Sardone:

“Nei giorni scorsi abbiamo appreso che è in corso una riorganizzazione dei servizi sanitari nella Azienda Sanitaria Matera.

Guardando la diversa allocazione della lungodegenza presente nell’ospedale distrettuale di Tricarico che da essere fino ad oggi in capo al Dipartimento Integrazione Ospedale Territorio l’Azienda Sanitaria prevede di portarla in capo al Dipartimento Multidisciplinare Medico.

Vogliamo sapere dall’Azienda per quale motivo si intende procedere in questa direzione, tantopiù che la stessa lungodegenza di Stigliano non è interessata da pari decisione.

Siamo difronte ad un atto che vuole mettere in discussione l’esistenza della lungodegenza a Tricarico?

Il Comitato informerà la cittadinanza ed insieme ad essa deciderà quali iniziative intraprendere per avere certezza che questo non accada.

L’Azienda Sanitaria sa benissimo della funzionalità e della fruizione del servizio di lungodegenza, per Tricarico ed i comuni del circondario.

Sa benissimo delle difficoltà di accesso ai servizi se si portano lontano dai luoghi di vita delle persone.

L’Azienda Sanitaria sa bene che i servizi erogati all’interno della struttura di Tricarico sono ampiamente fruiti.

La struttura è stata oggetto nel tempo ed anche ultimamente di interventi di manutenzione che hanno riguardato anche la casa della salute, prima ad essere costituita in regione e che al momento non pare confermata.

Per la popolazione serve che resti dentro la struttura, soprattutto per gli anziani a cui i medici prescrivono visite specialistiche che per essere prenotate hanno bisogno del CUP.

Sappiamo che l’amministrazione comunale ha rappresentato questi problemi, vogliamo augurarci che l’Azienda receda dalla ipotesi di riorganizzazione la cui penalizzazione per la struttura di Tricarico troverebbe la più decisa opposizione“.