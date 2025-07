Il materano piange Sergio: “Non ci sono parole”. Il messaggio di cordoglio

Pomarico in lutto.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Francesco Mancini:

“UN GIOVANE SORRISO CHE SI È SPENTO TROPPO PRESTO

Non ci sono parole per descrivere la tristezza che la nostra comunità sta provando per la dipartita di Sergio.

In questo momento, però, le parole devono lasciare spazio a un silenzio rispettoso del dolore che sta provando la sua famiglia, alla quale ci stringiamo tutti con sincera commozione.

Riposa in pace, piccola stella!”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terrubile perdita.