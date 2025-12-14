IC2 Giovanni Paolo II di Policoro: tutto pronto per la Grande Festa della Solidarietà con Telethon. Serve il vostro aiuto

Anche quest’anno, 𝗹’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 “𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗜”𝗜 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗼𝗿𝗼 𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗹𝗲𝘁𝗵𝗼𝗻.

La scuola organizza una grande “Festa della Solidarietà” che si terra’ giorno 15 dicembre alle ore 18:00, nei suggestivi giardini di via Allende, unendo studenti, docenti, famiglie e cittadini in un gesto di speranza e solidarietà.

L’evento, intitolato “Passioni e talenti… che abbracciano la solidarietà”, rappresenta un momento di grande impatto emotivo e di forte coinvolgimento collettivo.

La serata si aprirà con musica, canti natalizi, esibizioni artistiche e momenti di condivisione, tutti dedicati a sensibilizzare l’importanza della ricerca scientifica e del supporto alle persone affette da malattie genetiche rare.

Durante la serata, saranno allestiti stand gastronomici con prodotti tipici della tradizione natalizia lucana, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e ricca di sapori tradizionali, in un’atmosfera di convivialità e calore.

Unisciti a noi, perché la Solidarietà è il Talento più grande che possiamo condividere.

Di seguito la locandina con i dettagli.