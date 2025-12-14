ULTIME NEWS

IC2 Giovanni Paolo II di Policoro: tutto pronto per la Grande Festa della Solidarietà con Telethon. Serve il vostro aiuto

14 Dicembre 2025

Anche quest’anno, 𝗹’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 “𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗜”𝗜 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗼𝗿𝗼 𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝗺𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗹𝗲𝘁𝗵𝗼𝗻.

La scuola organizza una grande “Festa della Solidarietà” che si terra’ giorno 15 dicembre alle ore 18:00, nei suggestivi giardini di via Allende, unendo studenti, docenti, famiglie e cittadini in un gesto di speranza e solidarietà.

L’evento, intitolato “Passioni e talenti… che abbracciano la solidarietà”, rappresenta un momento di grande impatto emotivo e di forte coinvolgimento collettivo.

La serata si aprirà con musica, canti natalizi, esibizioni artistiche e momenti di condivisione, tutti dedicati a sensibilizzare l’importanza della ricerca scientifica e del supporto alle persone affette da malattie genetiche rare.

Durante la serata, saranno allestiti stand gastronomici con prodotti tipici della tradizione natalizia lucana, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e ricca di sapori tradizionali, in un’atmosfera di convivialità e calore.

Unisciti a noi, perché la Solidarietà è il Talento più grande che possiamo condividere.

Di seguito la locandina con i dettagli.