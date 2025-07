Grande occasione per raccontare Policoro: al via le riprese. Ecco il progetto

Sono iniziate le riprese del video-documentario sulla città di Policoro, patrocinato da Regione Basilicata e APT (Azienda Promozione Turistica), a cura del regista Giuseppe Falagario, da tempo collaboratore di e-borghi.

Le riprese, che hanno interessato il comune di Policoro, si impegnano a mettere in mostra le bellezze e le peculiarità naturali e culturali del territorio, nonché i suoi aspetti meno conosciuti, al fine di proporre un’attenta contestualizzazione culturale e urbana della città di Policoro.

Soggetti delle riprese sono stati l’oasi WWF di Policoro – Herakleia e il Museo della Siritide, entrambi centri nevralgici dello sviluppo culturale e naturalistico del territorio, nonché importanti punti di riferimento turistici della città di Policoro.

Il vice Sindaco e Assessore al Turismo, Massimiliano Padula, presente durante le riprese, nella mattinata odierna, commenta:

“Questo progetto rappresenta una grande occasione per raccontare Policoro in tutta la sua ricchezza, unendo la sua identità culturale alle bellezze naturali che ci circondano.

Valorizzare luoghi come il Museo della Siritide e l’Oasi WWF Herakleia significa mettere in luce non solo la storia e la biodiversità del nostro territorio, ma anche il nostro impegno per la tutela e la promozione del patrimonio locale”.

Il servizio andrà in onda sulla piattaforma e-borghi e sui siti di Regione Basilicata e APT a partire dalle prossime settimane.