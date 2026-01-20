Ferrandina compie un passo significativo: inaugurata la nuova Sezione Primavera! Ecco le foto

Ferrandina compie un passo significativo nel potenziamento dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

È stata ufficialmente inaugurata dall’Amministrazione comunale, presso la Scuola dell’Infanzia – Plesso “Kindu”, la nuova Sezione Primavera, un servizio educativo dedicato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, per accompagnarli con gradualità e serenità nella loro prima esperienza scolastica.

La nuova sezione rappresenta un ambiente protetto, ricco di stimoli e attività, progettato per favorire lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio e relazionale dei più piccoli. Un luogo in cui la crescita avviene nel rispetto dei tempi individuali, attraverso una relazione educativa attenta, sensibile e intenzionale.

Particolare attenzione è stata posta al tema della continuità educativa: il passaggio dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’Infanzia non è solo un momento di transizione, ma un percorso costruito per garantire coerenza pedagogica e armonia tra le diverse esperienze del bambino.

L’attivazione di questo servizio “intermedio” tra nido e scuola dell’infanzia rappresenta inoltre un’importante opportunità per le famiglie, favorendo una genitorialità più consapevole e aperta alla socialità, oltre a costituire un supporto concreto all’emancipazione lavorativa delle donne.

Il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«L’apertura della Sezione Primavera è un investimento sul futuro della nostra comunità.

Offrire ai bambini un ambiente educativo di qualità significa costruire le basi per una crescita armoniosa e inclusiva.

È un risultato che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare i servizi alle famiglie e nel promuovere pari opportunità per tutti.»

L’assessora ai Servizi Sociali, Maria Murante, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa:

«Questo nuovo servizio risponde a un bisogno reale del territorio e rappresenta un sostegno concreto ai genitori, in particolare alle donne che spesso si trovano a dover conciliare lavoro e cura familiare.

La Sezione Primavera non è solo un luogo educativo, ma un presidio di comunità che favorisce relazioni, inclusione e crescita condivisa.»

Per l’Amministrazione comunale di Ferrandina, l’inaugurazione della Sezione Primavera segna l’inizio di un percorso che guarda con attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie, con l’obiettivo di costruire una città sempre più accogliente, educativa e solidale.

