Scanzano Jonico dà pieno sostegno alla vicina città di Policoro, candidata a “Capitale del mare, 2026″: la sua candidatura può essere un volano per l’intera zona metapontina”. I dettagli

Il Sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, dà pieno sostegno alla vicina città di Policoro, candidata a “Capitale del mare, 2026”.

“Quando si parla di mare, non esistono confini geografici o città differenti, esiste il mare della Costa metapontina che abbraccia tutte le città che hanno la fortuna di essere accarezzate dalle acque cristalline del mare Jonio.

Pertanto, sostenere la candidatura di Policoro come “Capitale del mare 2026″, attraverso una sentita manifestazione d’interesse, era il minimo che la mia amministrazione, con il sostegno dell’intera comunità, potesse fare”.

Il primo cittadino di Scanzano sostiene, quindi Policoro, poiché convinto che la sua candidatura possa essere un volano per l’intera zona metapontina:

“Siamo certi che, ora più che mai, fare squadra per sostenere Policoro, sia la cosa giusta, perché la crescita della città di Heraclea, offre un impulso positivo per tutti noi e dà lustro a tutte le città della zona, città ricche di storia, cultura e troppo spesso dimenticate.

Collaboreremo con Policoro affinché la sua candidatura ci faccia brillare proprio come è successo con Matera Capitale della Cultura 2019″.