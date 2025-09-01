Ferrandina, bimbo di 3 anni cade dal terzo piano! Eliambulanza sul posto

E’ in Ospedale nel Reparto di Pediatria del San Carlo di Potenza il bambino caduto da terzo piano di un palazzo, nel centro di Ferrandina.

Era in casa con la madre e le sorelle di 6 e 4 anni quando, come fa sapere rainews, si è sporto dalla finestra del bagno ed è caduto.

Nell’area sottostante c’è un giardino con una siepe, che ha attutito il colpo.

Soccorso dagli uomini del 118 è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il bambino è rimasto sempre vigile e collaborativo.

Rimane sotto osservazione.

Sul posto, anche i Carabinieri della Compagnia di Pisticci con il Capitano Antonio Belardo. La dinamica dei fatti è abbastanza chiara.

Le indagini sono comunque in corso.