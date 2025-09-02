Basilicata, Idonei concorsi Regione: “Fare di tutto nei prossimi mesi”. Questa la situazione

“Salvo interventi normativi nazionali, la scadenza delle graduatorie dei concorsi regionali sarà a breve.

Nella seduta del Consiglio regionale del 17 giugno scorso, il Presidente Bardi ha assunto chiari impegni che, in una lettera del successivo 19 giugno, ho riportato sulla ‘sua scrivania’”.

È quanto afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Sono ritornato a sollecitare la Presidenza, anche per il tramite del direttore Donato Del Corso, affinché siano seguite tutte le strade per dare risposte concrete al maggior numero di idonei.

Dietro la parola ‘idonei’ ci sono persone, famiglie, speranze: ecco perché riteniamo che tutto il tempo che resta fino alla fine della vigenza delle graduatorie sia utilizzato con il massimo dell’impegno e dell’efficacia.

E noi non molleremo, avendo dimostrato concretamente che possibili attenzioni possono cambiare la vita delle persone”.