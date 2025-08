Crisi idrica: il Sindaco di Matera ha incontrato l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano. Ecco i dettagli

Ieri pomeriggio, nel Palazzo municipale di Matera, il Sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore comunale alle attività produttive Giuliano Paterino hanno incontrato l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano Alfonso Andretta e il coordinatore del centro operativo di Matera Lorenzo Appella.

L’incontro si è svolto per fare il punto sulla rete di approvvigionamento della risorsa idrica, con particolare riferimento ai casi di interruzione avvenuti a Matera nel periodo pasquale, e che hanno causato gravi disagi per la comunità materana.

Si è parlato, inoltre, della crisi idrica e della necessità di sensibilizzare i cittadini sulle corrette modalità di utilizzo dell’acqua.

Durante il confronto, sono stati approfonditi i dati relativi ai consumi idrici in città e sono stati valutati gli scenari futuri legati agli interventi da effettuare e alle esigenze della popolazione.

Acquedotto Lucano ha illustrato una serie di interventi in programma per il miglioramento della rete idrica urbana, al fine di ridurre il rischio di interruzioni del servizio e garantire la continuità dell’erogazione, e ha descritto le necessità di investimenti sulle condotte primarie interessate da rotture.

Su quest’ultimo punto è stata già attenzionata la Regione per la necessaria copertura finanziaria.

Tra i progetti discussi, anche quello della digitalizzazione e distrettualizzazione della rete idrica di Matera finanziato con il REACT-EU, il cui obiettivo è quello della riduzione delle perdite idriche.

Inoltre, si è dedicata attenzione al tema del monitoraggio dei consumi e alla necessità di una maggiore sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua.

Ha dichiarato il sindaco Nicoletti:

“L’acqua non è solo il nostro bene più prezioso ma anche l’elemento naturale che ha dato vita e forma alla città di Matera.

È bene dare la massima attenzione e priorità alla manutenzione e all’aggiornamento della rete idrica, e per questo siamo felici di aver avuto garanzie da parte di AL e della Regione perché si operi per mettere in sicurezza il sistema che garantisce il servizio per la comunità materana.

La tradizione di Matera, però, ci stimola anche a trovare soluzioni per la gestione sostenibile, con la proposta di progetti che propongano la captazione e l’utilizzo delle acque meteoriche, proprio così come facevano i nostri antenati.

Abbiamo inoltre manifestato la necessità di poter garantire l’accesso alla rete anche per i cittadini che abitano in aree più periferiche.

Ringrazio l’ing. Andretta per l’attenzione manifestata, per venire incontro anche a queste esigenze della nostra comunità”.

Il Comune e Acquedotto Lucano continueranno a lavorare in sinergia, con una serie di incontri periodici volti a migliorare le modalità di gestione della risorsa idrica.