Coronavirus: positivo il Ministro Boccia

Il Coronavirus continua a correre veloce in tutta Italia.

E’ di pochi minuti fa la notizia della positività anche del Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia.

A darne comunicazione lui stesso:

“È arrivata la notizia che temevo: sono anch’io positivo al SARS-CoV-2.

Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni.

Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze. Io intanto mi rimetto al lavoro; buona giornata a tutti”.

Anche al Ministro facciamo gli auguri di una pronta guarigione.a

