Basilicata: messe a disposizione queste sedi per accelerare la campagna vaccinale! I dettagli

Coldiretti Basilicata mette a disposizione delle autorità nazionali e locali la sede regionale, quelle provinciali e tutti gli uffici dislocati sul territorio lucano per accelerare la campagna vaccinale anticovid.

Ad annunciarlo il presidente regionale, Antonio Pessolani:

“Già nelle scorse ore il nostro presidente nazionale, Ettore Prandini, ha comunicato la disponibilità della confederazione agricola ai ministri Gelmini e Speranza.

È necessario che ognuno faccia la propria parte per arrivare a debellare questa terribile epidemia nel più breve tempo possibile.

Bisogna fare più in fretta possibile”.

Per il direttore regionale, Aldo Mattia:

“È necessario che la distribuzione dei vaccini avvenga anche nelle aree rurali del nostro territorio e proprio per questo, come Coldiretti, da sempre vicina agli agricoltori, vogliamo dimostrare concretamente la nostra disponibilità alle istituzioni, sperando di essere utili nelle operazioni di vaccinazione soprattutto in quei territori dove è più difficile organizzarsi”.

In queste settimane di emergenza la Coldiretti Basilicata ha fornito il proprio sostegno alle famiglie in difficoltà, nell’ambito di un progetto nazionale che ha previsto la distribuzione di pacchi alimentari “per dare un segnale di vicinanza, assieme ad un grande messaggio di serenità e speranza in questo momento delicato”.a

