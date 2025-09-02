Basilicata, incidente su questa strada: ecco gli ultimi aggiornamenti

Anas informa che la strada statale 658 “Potenza-Melfi” che era stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza del km 13,000, ad Avigliano (PZ), a causa di un incidente, è stata riaperta.
Il sinistro – un tamponamento sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto cinque autovetture, provocando tre feriti dei quali uno grave.
Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre all’intervento del 118, per la gestione della viabilità.