Basilicata: “I nostri agricoltori stanno affrontando perdite ingenti”. La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Viviana Verri, Alessia Araneo (Consigliere regionali M5S Basilicata):

“A seguito del consiglio regionale straordinario c’è ancora profonda preoccupazione in merito alla grave crisi idrica che sta affliggendo la regione Basilicata e, in particolare, il settore agricolo, pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra identità, che non può più permettersi di attendere soluzioni dilatorie.

I nostri agricoltori stanno affrontando perdite ingenti a causa della siccità e delle continue restrizioni nell’approvvigionamento idrico, che compromettono la sopravvivenza stessa delle colture.

Per far fronte a questa emergenza, il Movimento 5 Stelle Basilicata ribadisce con forza la necessità dell’immediata richiesta dello stato d’emergenza al Governo nazionale.

Tale provvedimento è indispensabile per garantire rapidi indennizzi agli agricoltori colpiti e per mettere in atto misure straordinarie a sostegno delle produzioni agricole regionali.

Chiediamo, altresì, lo sgravio dei canoni irrigui consortili per gli anni 2024 e 2025.

Riteniamo gravissima l’assenza di una strategia concreta da parte della Giunta regionale, che si limita a generiche rassicurazioni mentre le imprese agricole rischiano il collasso.

Troviamo, perciò, inaccettabili le dichiarazioni dell’Assessore Cicala, il quale ha affermato che si valuterà di richiedere lo stato di emergenza solo nel momento in cui sarà acclarata la carenza di risorsa idrica per le colture autunnali ed invernali.

L’agricoltura lucana ha bisogno di risposte immediate, non di attendere il punto di non ritorno.

È evidente che non ci troviamo di fronte a una crisi episodica, ma ad un effetto diretto della crescente instabilità climatica.

Occorre pertanto rafforzare la capacità di adattamento del nostro sistema agricolo, investendo in reti irrigue intelligenti, infrastrutture resilienti e pratiche sostenibili, non solo in risposta all’emergenza, ma come visione strategica per il futuro.

Inoltre ribadiamo la necessità di rivedere gli accordi sull’approvvigionamento idrico con la Regione Puglia perché è inaccettabile che la Basilicata, macrofornitrice di acqua, si trovi a subire continue restrizioni mentre l’acqua prelevata dal nostro territorio viene trasferita altrove. Chiediamo maggiore tutela per i nostri agricoltori.

Continueremo a vigilare sull’evolversi della crisi idrica e a proporre soluzioni concrete per affrontare questa emergenza, mettendo sempre al centro le esigenze dei cittadini e degli agricoltori lucani”.