Basilicata, fasce fragili: “daremo voce a chi spesso non ne ha, costruendo percorsi di assistenza e accompagnamento”. I dettagli

Si è svolto oggi un incontro istituzionale tra l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico e la Dott.ssa Tiziana Silletti, Garante regionale delle vittime di reato, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e per gli anziani.

Un confronto intenso e costruttivo che ha posto al centro dell’attenzione temi di grande rilevanza sociale: la tutela dei diritti fondamentali, l’equità nell’accesso ai servizi e la protezione delle fasce più fragili della popolazione lucana.

Ha dichiarato l’Assessore Latronico:

“Abbiamo condiviso la volontà di rafforzare le sinergie istituzionali per dare voce a chi spesso non ne ha, costruendo percorsi di assistenza e accompagnamento fondati sul rispetto della dignità, della salute e dei diritti della persona.

La Regione Basilicata continuerà a lavorare con determinazione per politiche inclusive, giuste e solidali, che non lascino indietro nessuno.”

In questa occasione, la Dott.ssa Silletti è stata ufficialmente presentata ai direttori generali delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della Basilicata, avviando un dialogo operativo volto a promuovere una collaborazione concreta tra la figura della Garante e il sistema sanitario regionale, al fine di rafforzare la tutela e la presa in carico delle persone in condizione di vulnerabilità.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione tra istituzioni regionali impegnate nella promozione di una società più equa e attenta ai bisogni di chi vive situazioni di fragilità.