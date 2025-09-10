Basilicata, 16 nuovi medici per l’Emergenza – Urgenza: i dettagli

Si è svolta nella giornata di ieri, 9 settembre 2025, presso la sede ASP di via Torraca, per la prima volta in Basilicata, la procedura di assegnazione delle zone carenti per il settore dell’Emergenza-Urgenza.

Un passaggio di particolare rilevanza, fortemente voluto dall’Assessorato alla Salute, che ha visto, con DGR n. 241/2025 e successiva Delibera di recepimento ASP n. 703/2025, pubblicare un Avviso rivolto a tale settore, che ha consentito di acquisire nuovi medici in un ambito da tempo in forte sofferenza a causa della cronica carenza di personale.

Come è noto, il settore dell’Emergenza-Urgenza, per le attività che svolge sul territorio, riveste un ruolo strategico e delicato volto ad affrontare quotidianamente situazioni critiche, dove la tempestività e la competenza fanno la differenza.

Per questo motivo la disponibilità di professionisti qualificati rappresenta non solo una garanzia di efficienza del sistema, ma anche un presidio di sicurezza per i cittadini.

Si è trattato di un iter articolato, che ha consentito dapprima di individuare gli incarichi vacanti nei 6 Distretti Sanitari della Regione e successivamente di attivare le procedure che hanno portato alla sottoscrizione di 16 incarichi a tempo indeterminato.

L’iniziativa, pertanto, segna un passo avanti concreto verso il rafforzamento della rete sanitaria lucana, soprattutto in un momento storico in cui una più mirata e attenta organizzazione dei medici disponibili certamente può costituisce un passo importante nella risoluzione di una delle principali criticità rilevata nell’ambito dei servizi pubblici.

La scelta di attivare le assegnazioni delle zone carenti in questo ambito dimostra attenzione e impegno nel sostenere un settore tanto fragile quanto indispensabile.

Con le nuove assegnazioni, la Basilicata si pone come esempio di buona pratica organizzativa, puntando a dare stabilità e continuità all’assistenza sanitaria territoriale, a beneficio dell’intera collettività.

Di seguito si riporta il prospetto delle Sedi vacanti assegnate, che vede una distribuzione abbastanza omogenea nel territorio lucano.

Distretto n.1 (VULTURE – ALTO BRADANO)

Ambito 1 – Mike 3 Melfi (n.1)

Distretto n.2 (VAL D’AGRI – MARMO PLATANO)

Ambito 2 – Mike 5 Villa D’Agri (n.1)

Distretto n.3 (POTENZA – ALTO BASENTO)

Ambito 1 – Mike 2 Potenza (n.2)

Distretto n.4 (LAGONEGRESE – POLLINO)

Ambito 1 – PPI Maratea (n.1)

Ambito 2 – PPI Lauria (n.1)

Ambito 3 – Alpha 1 Senise (n.1)

Ambito 3- PPI Chiaromonte (n.1)

Distretto n.5 (MATERA – MEDIO BASENTO)

Ambito 1 – Mike 6 Matera (n. 3)

Ambito 2 – Mike 7 Grassano (n.2)

Distretto n.6 (METAPONTO – COLLINA MATERANA)

Ambito 2 – PPI Tinchi (n.3)