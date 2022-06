Azienda Sanitaria Matera: al via la selezione per medici specializzandi. Ecco come fare domanda

Il direttore generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti ha adottato una propria delibera avente ad oggetto Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, riservato ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, per la formulazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nelle discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ed Anestesia e Rianimazione.

Obiettivo del provvedimento, si legge, fronteggiare le esigenze sanitarie ed assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica in atto.

L’Avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it unitamente allo schema della domanda di partecipazione.

La domanda di ammissione, è scritto sempre nell’Avviso, redatta in carta semplice ed indirizzata al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera – via Montescaglioso – 75100 Matera, dovrà essere presentata, dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale, entro il decimo giorno successivo, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, mediante l’utilizzo della Posta elettronica certifica (PEC) del candidato all’indirizzo concorsieassunzioni@pec.asmbasilicata.it, in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.a

