Assunzioni a tempo indeterminato alla Barilla di Melfi. I dettagli

“Dopo oltre 25 anni, nello stabilimento di San Nicola di Melfi (Potenza), Barilla torna ad assumere personale a tempo indeterminato“.

Lo scrive, in una nota, la Flai Cgil Basilicata, sottolineando che si tratta di:

“un fatto importante che segna un timido ma significativo passo verso quel ricambio generazionale che abbiamo più volte sollecitato e rivendicato così come sancito nell’accordo di secondo livello”.

Per il sindacato, “in un contesto territoriale complicato come quello della Basilicata e di tutto il sud, dove molte realtà industriali sono ferme o addirittura in crisi e affidate alla cassa integrazione, questo segnale rappresenta una luce in fondo al tunnel.

Accogliamo con soddisfazione questi ingressi, anche se ancora parziali rispetto ai bisogni reali del sito e della forza lavoro che necessita lo stabilimento.

Come Flai Cgil siamo certi e crediamo che si debba e si possa fare di più.

Convinti che Barilla continui a credere ed investire nello stabilimento di Melfi, l’auspicio è che a queste prime assunzioni possano seguire altri inserimenti stabili e duraturi.

La Basilicata ha bisogno di lavoro vero, sicuro e dignitoso.

Barilla può e deve continuare ad essere l’esempio positivo di un futuro, anche alla luce di quanto sta accadendo a tante aziende dell’intera area industriale di San Nicola di Melfi”.