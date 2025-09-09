A Tricarico la camminata in rosa. Ecco il programma

Il 5 ottobre si terrà a Tricarico la camminata di sensibilizzazione, Race For The Cure, l’evento simbolo e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Da anni si svolge sul nostro territorio e vede una partecipazione attiva sempre crescente al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e porre l’attenzione a tali tematiche.

Il raduno dei partecipanti è previsto il 5 ottobre 2025, alle ore 9.00, presso il santuario di Fonti.

L’evento sarà coordinato dalla volontaria e referente sul territorio di Tricarico, Antonietta Novellino, che domani, mercoledì 10 settembre dalle ore 16:30 sarà presente presso lo spazio antistante la villa comunale per la consegna dei kit ai partecipanti che lo hanno già richiesto.

Di seguito la locandina con i dettagli.