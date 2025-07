A Montescaglioso arriva “La notte bianca”, una notte a tempo di musica per una serata da vivere all’aperto, festeggiare in compagnia di amici, ballare. Ecco i dettagli

Sabato 2 Agosto 2025 dalle ore 20:00 fino a tarda notte a Montescaglioso è in programma “La notte bianca”, una notte a tempo di musica per una serata da vivere all’aperto, festeggiare in compagnia di amici, ballare e, perchè no, cogliere l’occasione di conoscere la città dell’ Abbazia tra storia arte, cultura, tradizione enogastronomia, e musica popolare ma anche una serata di riflessione insieme alla Palestina, giocando alla pace con la donazione di giocattoli.

L’evento, curato dal vice sindaco Rocco Oliva con il patrocinio del comune e con la collaborazione delle consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli, è un attrattore estivo ormai consueto che porta nella Città dell’ Abbazia numerosi partecipanti dai paesi limitrofi.

La serata è studiata e dedicata al divertimento di grandi e piccini.

Filo conduttore della serata è la musica, per ballare, cantare e divertirsi ma anche un modo per ammirare con lunghe passeggiate la splendida location montese del centro storico tra vicoli, monumenti e panorami mozzafiato.

La magia torna ad animare le strade di Montescaglioso con la Notte Bianca più attesa dell’estate!

Una serata straordinaria tra musica, arte, spettacoli e divertimento per tutte le età!

Concerti e DJ set, Artisti di strada e performance live, Negozi aperti & mercatini artigianali, Street food & sapori locali, Animazione per bambini e un’atmosfera tutta da vivere!

Mentre la notte bianca dei bambini prevede sempre Sabato 2 Agosto una serata di festa dedicata all’allegria e intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazza Roma e Corso Repubblica.

A rendere entusiasmante la serata saranno:

𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘁 dal programma Rai “Dalla Strada al Palco” 𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗭𝗶𝗼 𝗣𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿,

le simpaticissime 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗼𝘁𝘁𝗲,

il meraviglioso mondo delle 𝗕𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗚𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶,

il divertente spettacolo di 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮,

l’effervescente 𝗖𝗹𝗼𝘄𝗻 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗿𝗲𝘁,

l’entusiasmante 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮/𝗦𝗹𝗶𝗻𝗸𝘆 𝗠𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗶𝘁𝗰𝗵 𝗚𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲,

l’esilarante 𝗚𝗶𝗼𝗰𝗼𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲.

L’evento è organizzato da 𝗟𝗮𝗯 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 di Concetta Renna e promosso dal 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗰𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼𝘀𝗼.

Un evento da non perdere per l’estate montese da sempre attrattore di divertimento e cultura che richiama tanta gente anche dalle città limitrofe e dalla vicina Puglia.

Ecco i dettagli.